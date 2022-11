ஒன்வேயில் எதிர் திசையில் சென்ற உயரதிகாரியின் வாகனம்.. ஃபைன் போட்டு எச்சரித்த சென்னை போலீஸ்! அதிரடி!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : சென்னையில் ஒருவழிப்பாதையில் எதிர் திசையில் சென்ற ஏடிஜிபி அந்தஸ்து கொண்ட அதிகாரியின் வாகனத்துக்கு ரூ.500 அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

கடந்த 14-ஆம் தேதி திருவான்மியூரில் போக்குவரத்து விதிமீறலில் ஈடுபட்ட 3 ஸ்டார் அந்தஸ்து கொண்ட அதிகாரியின் வாகனத்துக்கு அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஒன்வேயில் எதிர் திசையில் பயணித்த வாகனம் குறித்து சென்னை காவல்துறையை டேக் செய்து ட்விட்டரில் ஒருவர் ஒருவர் புகார் தெரிவித்தார். இந்த புகாரின் பேரில் அந்த வாகனத்துக்கு அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

A fine of Rs.500 has been imposed on the vehicle of an officer with the status of ADGP who drove in the opposite direction on a one-way road in Chennai.