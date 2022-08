ஜெயிச்சு காட்டிட்டீங்க.. உற்சாகமாக பேசிய ஓபிஎஸ்.. குட் நியூஸ் கொடுத்த வக்கீல்களை பாராட்டி பெருமிதம்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : அதிமுக பொதுக்குழு தொடர்பான வழக்கின் தீர்ப்பிற்குப் பிறகு, அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாள ஓ.பன்னீர்செல்வத்தை, அவரது தரப்பு வழக்கறிஞர்கள் நேரில் சந்தித்தனர். அப்போது, சிறப்பான வாதங்களை எடுத்து வைத்து, சாதகமான தீர்ப்பைப் பெற்றுத்தந்த வழக்கறிஞர்களுக்கு பாராட்டு தெரிவித்தார் ஓபிஎஸ்.

அதிமுக பொதுக்குழு கூட்டத்துக்கு எதிராக ஓ.பன்னீர்செல்வம், வைரமுத்து ஆகியோர் தொடர்ந்த வழக்கில் இன்று தீர்ப்பு அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பினர் நடத்திய பொதுக்குழுக் கூட்டம் செல்லாது என்று தீர்ப்பளிக்கப்பட்டுள்ளது, மேலும், அதிமுகவில் ஜூன் 23க்கு முந்தைய நிலையே நீடிக்கும் என உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.

சாதகமான தீர்ப்பு கிடைத்துள்ளதால் ஓபிஎஸ் தரப்பினர் உற்சாகமாகியுள்ளனர். நீண்ட நாட்களுக்குப் பிறகு, ஓபிஎஸ் தரப்புக்கு நல்ல செய்தி கிடைத்திருப்பதால், ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர்கள் மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளனர்.

English summary

ADMK coordinator O.Panneerselvam met his lawyers after general body case verdict. At that time, OPS expressed appreciation to the lawyers who presented excellent arguments in the court and obtained a favorable verdict.