'நான் முன்ன மாதிரி இல்லைங்க மாறிட்டேன்.. இப்போ அரசியல் பக்குவம் வந்துடுச்சு..' ராஜேந்திர பாலாஜி

சென்னை: முன்பு சில நேரங்களில் அரசியல் உணர்ச்சி மிகுந்து தடித்த வார்த்தைகளைப் பயன்படுத்தி உள்ளேன் என்றும் தற்போது தான் அரசியலில் பக்குவமாகச் செயல்பட்டு வருகிறேன் என்றும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டு தனிமையில் இருக்கும் முன்னாள் அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளார்.

அதிமுக ஆட்சியில் பால்வளத்துறை அமைச்சராக இருந்தவர் ராஜேந்திர பாலாஜி. மோடி எங்கள் டாடி என தொடங்கி இவரது பல பேச்சுகள் சர்ச்சையைக் கிளப்பியுள்ளது.

கடந்த காலங்களில் சவாகிசட்டசபை தேர்தலில் ராஜபாளையம் தொகுதியில் போட்டியிட்ட அவர், திமுக வேட்பாளர் தங்க பாண்டியனிடம் சுமார் 3,700 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோல்வியடைந்தார்.

English summary

Rajendra Balaji tested positive for Coronavirus. Rajendra Balaji in the latest statement said he is sorry for using certain strong words.