ரெடியா இருந்த போலீசார்.. யாருமே வரல.. பதுங்கிய ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர்கள்.. தலையே காட்டாத மா.செக்கள்!

Chennai

சென்னை : அதிமுக தலைமை அலுவலகத்தில் நடந்த மோதல் தொடர்பாக ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர்களிடம் இன்று விசாரணை நடத்த ராயப்பேட்டை போலீசார் சம்மன் அனுப்பியிருந்தனர். விசாரணை நடத்த போலீசார் தயாராக இருந்த நிலையில் ஒருவர் கூட இன்று ஆஜராகவில்லை.

ஜூலை 11-ஆம் தேதி அதிமுக பொதுக்குழுக் கூட்டம் நடைபெற்ற அதேநேரத்தில், அதிமுக தலைமை அலுவலகத்திற்கு ஓபிஎஸ் சென்ற நிலையில் அலுவலகம் முன்பே இருதரப்புக்கும் இடையே கடுமையான மோதல் ஏற்பட்டது.

இந்த வன்முறை தொடர்பாக ஓ.பன்னீர்செல்வம் மற்றும் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆதரவாளர்கள் 60 பேரை விசாரணைக்கு நேரில் ஆஜராகுமாறு ராயப்பேட்டை போலீஸார் சம்மன் அனுப்பினர். ஆனால், இன்று ஒருவர் கூட ஆஜராகவில்லை.

OPS supporters who were supposed to appear for police interrogation did not appear today. Similarly, it is said that some of the district secretaries from Chennai who are supporters of Edappadi Palaniswami have not come out for a few days.