2 முன்னாள் எம்.எல்.ஏக்களை தட்டித் தூக்கிய திமுக.. கலகலத்த டெல்டா அதிமுக.. ஷாக்கில் ஓபிஎஸ், ஈபிஎஸ்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : அதிமுக முன்னாள் எம்.எல்.ஏக்கள், திமுக தலைவரும் தமிழக முதல்வருமான மு.க.ஸ்டாலின் முன்னிலையில் திமுகவில் இணைந்துள்ளது அதிமுகவினருக்கு ஷாக் கொடுத்துள்ளது.

அதிமுகவில் நிலவி வரும் ஓபிஎஸ் - ஈபிஎஸ் மோதலுக்கு மத்தியில் அக்கட்சியைச் சேர்ந்த நிர்வாகிகள் மாற்றுக்கட்சிகளுக்கு தாவி வருகின்றனர். அதிமுகவில் அதிருப்தியில் இருக்கும் நிர்வாகிகளை திமுக, பாஜக உள்ளிட்ட கட்சிகள் வலைவீசி வருகின்றன.

அந்தவகையில், சமீபகாலமாக முன்னாள் எம்.எல்.ஏக்கள் உள்ளிட்ட பலர் ஆளுங்கட்சியான திமுகவில் இணைந்து வருகின்றனர். இந்நிலையில் தான் மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த அதிமுக முன்னாள் எம்.எல்.ஏக்கள் திமுகவில் இணைந்துள்ளனர்.

பரம்பரையே அதிமுக தான்! அம்மாவை எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்! ஜிபி முத்துவை கொண்டாடித் தீர்க்கும் ஐடி விங்

English summary

Former AIADMK MLAs have joined the DMK in the presence of DMK President and Tamil Nadu Chief Minister M.K.Stalin has given a shock to AIADMK. Amidst the ongoing OPS-EPS conflict in AIADMK, former ADMK MLAs from Mayiladuthurai district have joined DMK.