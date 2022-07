ஒருவேளை அப்படி நடந்துட்டா? நோ நெவர்.. பிளானை மாற்றிய எடப்பாடி டீம்- எச்சரிக்கையாக வெளியிலேயே வைத்து?

Chennai

சென்னை : அதிமுக பொதுக்குழு கூட்டத்திற்கு எந்த வகையிலும் சிக்கல் வந்துவிடக்கூடாது என்பதற்காகவே முன்னெச்சரிக்கையாக திறந்த வெளியில் பந்தல் அமைத்து பொதுக்குழு நடத்தப்பட இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.

சென்னையை அடுத்த வானகரத்தில் உள்ள ஸ்ரீவாரு வெங்கடாசலபதி திருமண மண்டபத்தில் வரும் ஜூலை 11ஆம் தேதி அதிமுக பொதுக்குழு நடத்த தீவிர ஏற்பாடுகள் நடந்து வருகிறது.

அதிமுக பொதுக்குழு கூட்டத்திற்காக திருமண மண்டபத்திற்கு வெளியே உள்ள திறந்த வெளியில் பந்தல் அமைக்கும் பணிகள் நேற்று தொடங்கி மும்முரமாக நடந்து வருகின்றன.

அதிமுக பொதுக்குழு..எடப்பாடி பழனிச்சாமி, ஓ.பன்னீர் செல்வம் பதில்தர சென்னை நீதிமன்றம் உத்தரவு

It is said that the AIADMK General body meeting will be held in open air as a precautionary measure amid corona cases increasing.