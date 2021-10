இதெல்லாம் ரொம்ப தப்பு.. காவல்துறை தி.மு.க அரசின் ஏவல்துறை.. ஓ.பி.எஸ், இ.பி.எஸ் சரமாரி புகார்!

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: ஊரக உள்ளாட்சித்‌ தேர்தலில்‌ காவல் துறை தி.மு.க அரசின் ஏவல் துறையாக செயல்பட்டு வருவதாக அ.தி.மு.க கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது. இது தொடர்பாக அ.தி.மு.க ஒருங்கிணைப்பாளர்‌ ஓ.பன்னீர்‌ செல்வம் மற்றும் இணை ஒருங்கிணைப்பாளர்‌ எடப்பாடி பழனிசாமி ஆகியோரின்‌ வெளியிட்ட அறிக்கை:

நடைபெற்றுக்‌ கொண்டிருக்கின்ற ஊரக உள்ளாட்சித்‌ தேர்தலில்‌, இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு மிகப்‌ பெரிய ஜனநாயகப்‌ படுகொலையையும்‌, தனிமனித சுதந்திரத்தையும் ‌பறிக்கின்ற வகையிலேயே, மனித உரிமை மீறலையும்‌ திமுக கையில்‌ எடுத்திருக்கிறது.

திமுக அரசு காவல்‌துறையை தன்‌ கைப்பாவையாக்கி, அரசு ஊழியர்களைத் தன்னுடைய ஏவல்‌ துறையாக மாற்றி, தேர்தலில்‌ தில்லுமுல்லுகளைச்‌ செய்து, திறம்படச் செயலாற்றக்‌ கூடிய அதிமுக செயல்‌ வீரர்கள்‌, வீராங்கனைகளின்‌ பணிகளை முடக்கும்‌ விதமாக, காவல்‌துறையை ஏவி அவர்களுடைய பணிக்கு முட்டுக்கட்டை போடுகிறது.

English summary

The ADMK has condemned the police department for acting as the Evil Department of the DMK government in the rural local body elections