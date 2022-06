கூட்டணி புகைச்சல்.. வெள்ளம் மீறுனா வேற என்ன பண்றது.. ‘வேற மாதிரி’ பிளான் போடும் அதிமுக.. ஆத்தாடி!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : பா.ஜ.க - அ.தி.மு.க இடையேயான இணக்கம் சமீபகாலமாக வெகுவாகக் குறைந்து மோதல் போக்கு தீவிரமடைந்துள்ளது. முன்னாள் அமைச்சர் பொன்னையனின் பேச்சு கூட்டணிக்குள் பெரிய புகைச்சலையே ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இரண்டு கட்சிகளின் முக்கிய நிர்வாகிகளும் மாறி மாறி கருத்து தெரிவித்து வருவதால், இ.பி.எஸ், ஓ.பி.எஸ் இருவரும் இந்தச் சிக்கலை கையாள முடியாமல் விழிபிதுங்கிப் போயுள்ளனர்.

அதிமுக கூட்டணியில் இருந்து பாஜக கழற்றி விடப்படும் என்றும், அதிமுக கூட்டணியை வலுவாக்குவதற்கு வேறொரு திட்டத்தை அதிமுக வைத்திருக்கிறது என்றும் ஓ.பி.எஸ், இ.பி.எஸ் வட்டாரத்தில் கூறப்படுகிறது.+

English summary

The conflict between BJP and the AIADMK has intensified. It is reported that the BJP will be ousted from the AIADMK alliance and ADMK has another plan.