சட்டப்படி செல்லாது.. அதிமுக அலுவலக வழக்கு உத்தரவு பற்றி ஓ பன்னீர் செல்வம் வக்கீல் விளக்கம்

சென்னை: அதிமுக அலுவலகம் சீல் வைக்கப்பட்டதை எதிர்க்கும் வழக்கில் உயர்நீதிமன்றம் முடிவு எடுக்க இந்திய குற்றவியல் நடைமுறை சட்டத்தின் கீழ் எந்த அதிகாரமும் இல்லை. சுவாதீனம் குறித்து எந்த வாதங்களும், ஆதாரங்களும், ஆவணங்களும் வைக்கப்படாத சூழலில் வருவாய் கோட்டாச்சியரின் அதிகாரத்தை தனது அதிகாரமாக நீதிமன்றம் பயன்படுத்தி உள்ளது. இது சட்டப்படி செல்லத்தக்கது அல்ல. மேலும் மேல்முறையீடு செய்யத்தகுந்த வழக்காக உள்ளது என ஓ பன்னீர் செல்வத்தின் வழக்கறிஞர் திருமாறன் கூறினார்.

அதிமுக அலுவலகம் சீல் வைக்கப்பட்டதை எதிர்த்து சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் ஓ பன்னீர் செல்வம், எடப்பாடி பழனிச்சாமி ஆகியோர் தரப்பில் மனுக்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டன.

இதனை நீதிமன்றம் விசாரித்த நிலையில் தீர்ப்பு ஒத்திவைக்கப்பட்டது. இதையடுத்து வழக்கில் இன்று உயர்நீதிமன்றம் தீர்ப்பு வழங்கியது.

அதிமுக அலுவலகத்திற்கு ஓபிஎஸ் ஏன் வந்தார்?.. வன்முறையை போலீஸ் தடுக்காதது ஏன்?.. நீதிபதி சரமாரி கேள்வி

The High Court has no jurisdiction under the Indian Criminal Procedure Code to decide a case challenging the sealing of an AIADMK office. The Court has used the authority of the Revenue Kotachiar as its authority in the context where no arguments, evidence or documents have been placed on Swadeenam. It is not legally valid. O Panneer Selvam's lawyer Thirumaran said that it is an appealable case.