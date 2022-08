அதிமுக கோஷ்டி மோதல்.. ஓ பன்னீர் செல்வம் மீது வழக்கு.. 7 பிரிவுகள் என்னென்ன தெரியுமா? முழுவிபரம்

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: சென்னை அதிமுக தலைமை அலுவலகம் தொடர்பாக நடந்த கோஷ்டி மோதலில் ஓ பன்னீர் செல்வம், வைத்திலிங்கம் உள்ளிட்டவர்கள் மீது 7 பிரிவுகளில் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. அந்த பிரிவுகள் என்னென்ன என்பது பற்றிய தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

அதிமுகவில் உள்கட்சி பிரச்சனை நடந்து வருகிறது. அதிகாரத்தை யார் கைப்பற்றுவது என்பதில் எடப்பாடி பழனிச்சாமி, ஓ பன்னீர் செல்வம் இடையே போட்டி நடந்து வருகிறது. தற்போது இரட்டை தலைமை உள்ள நிலையில் எடப்பாடி பழனிச்சாமியை கட்சியின் பொதுச்செயலாளராக மாற்ற அவரது ஆதரவாளர்கள் முடிவு செய்தனர்.

இதற்காக சென்னை வானகரத்தில் கடந்த மாதம் 11ம் தேதி அதிமுகவின் எடப்பாடி பழனிச்சாமி தரப்பில் இருந்து பொதுக்குழு கூட்டப்பட்டது. இதற்கு ஓ பன்னீர் செல்வம் மற்றும் அவரது ஆதரவாளர்கள் செல்லவில்லை.

1 மணி நேரம்தான்.. எடப்பாடி, ஓபிஎஸ்ஸுக்கு நீதிபதிகள் கொடுத்த

English summary

A case has been registered under 7 sections against O Panneer Selvam, Vaithilingam and others in the factional conflict that took place in connection with the Chennai ADMK head office. A case has been registered under sections including theft and carrying weapons for rioting.