கொந்தளித்த தமிழர்கள்.. “பேக்” அடித்த பிரசார் பாரதி! காரைக்கால் வானொலியில் இந்தி நிகழ்ச்சிகள் ரத்து

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: காரைக்கால் வானொலி நிலைய எஃப்.எம்-இல் தமிழ் நிகழ்ச்சிகளின் நேரம் குறைக்கப்பட்டு இந்தி நிகழ்ச்சிகளின் நேரம் அதிகரிக்கப்பட்டதற்கு எதிர்ப்புகள் எழுந்த நிலையில், இந்தி நிகழ்ச்சிகள் ரத்து செய்யப்பட்டு உள்ளன.

மத்திய அரசின் பிரசார் பாரதி நிறுவனம் நாடு முழுவதும் ஆல் இந்தியா ரேடியோ வானொலி சேவையை வழங்கி வருகிறது. அனைத்து மாநிலங்களிலும் செயல்படும் இந்த வானொலி சேவைகள் அந்தந்த மாநில மொழிகளில் செயல்பட்டு வருகின்றன.

தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரி மாநிலங்களில் சென்னை, தருமபுரி, நாகர்கோவில், காரைக்கால் ஆகிய இடங்களில் வானொலி சேவை செயல்பட்டு வருகிறது. இந்த சூழலில் பல்வேறு மாநில வானொலிகளில் இந்தி திணிக்கப்படுவதாக குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்து வருகின்றன.

