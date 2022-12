பொங்கலுக்கு வேட்டி - சேலை.. வழங்காவிடில் அதிமுக களமிறங்கும்.. எடப்பாடி பழனிசாமி எச்சரிக்கை!

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: பொங்கல் பண்டிகையையொட்டி பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பு, செங்கரும்பு, ரொக்கம் ஆகியவற்றுடன் மக்களுக்கு வேட்டி-சேலையும் வழங்கப்பட வேண்டும் என்று எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி வலியுறுத்தியுள்ளார். அதுமட்டுமல்லாமல் எதிர்க்கட்சியாக இருந்தபோது, ரூ.5,000 வழங்க வேண்டும் என்று திமுக வலியுறுத்தியதை நினைவுபடுத்தியுள்ள எடப்பாடி பழனிசாமி, ரூ.1,000 வழங்கப்படும் ரொக்கத்தை ரூ.5,000ஆக உயர்த்தி வழங்க வேண்டும் என்று தெரிவித்துள்ளார்.

இதுக்குறித்து எடப்பாடி பழனிசாமி வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், தைப் பொங்கலையொட்டி தமிழக மக்களுக்கு திமுக அரசு ரூ.1,000 ரொக்கத்துடன் பச்சரிசி, சர்க்கரை வழங்கப்படும் என அறிவித்தது. இன்றைய முதலமைச்சர், எதிர்க்கட்சித் தலைவராக இருந்தபோது, பொங்கல் பரிசாக ரூ.5,000 வழங்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தியதை நினைவுபடுத்தி, 2023-ஆம் ஆண்டு தைப் பொங்கலுக்கு, பொங்கல் தொகுப்புடன் ரூ.5,000 பொங்கல் பரிசும், ஒரு முழு செங்கரும்பும் வழங்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி அறிக்கை வெளியிட்டிருந்தேன்.

மேலும், தைப் பொங்கலையொட்டி, தமிழக மக்களுக்கு செங்கரும்பு வழங்காமல் கரும்பு விவசாயிகளின் வயிற்றில் அடிக்கும் திமுக அரசைக் கண்டித்து, கழக விவசாயப் பிரிவின் சார்பில் 2.1.2023 அன்று திருவண்ணாமலையில் மாபெரும் கண்டன ஆர்பாட்டம் நடைபெறும் என்றும் அறிவித்திருந்தேன். கரும்பு விவசாயிகள் மற்றும் மக்களின் உணர்வுகளுக்கு கழகம் வடிகால் அமைப்பதை உணர்ந்த இந்த அரசு, கோரிக்கையை ஏற்று பொங்கல் தொகுப்பில் கரும்பு வழங்கப்படும் என்ற ஒரு அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.

பொங்கல் பரிசில் கரும்பு.. அதிமுகவுக்கு கிடைத்த வெற்றி.. ஆர்ப்பாட்டத்தை ரத்து செய்த எடப்பாடி பழனிசாமி

English summary

On the occasion of Pongal festival, Leader of Opposition Edappadi Palaniswami has insisted that people should be given Vetti-Saree along with Pongal gift set, sugarcane and cash. Apart from that, Edappadi Palaniswami has recalled that when he was the opposition party, DMK insisted on giving Rs.5,000, and said that the cash given from Rs.1,000 should be increased to Rs.5,000.