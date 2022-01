ஒகேனக்கல்2 விவகாரம்: தமிழக அரசுக்கு அதிமுக முழு ஆதரவு அளிக்கும்..அறிக்கை வெளியிட்ட ஓ.பன்னிர்செல்வம்

Chennai

சென்னை : ஒகேனக்கல் 2வது கூட்டுக் குடிநீர்த் திட்டத்தை தடுத்து நிறுத்த கர்நாடக அரசுக்கு எந்த உரிமையும் இல்லை என கூறியுள்ள அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் கூட்டுக் குடிநீர்த் திட்டத்தை நிறைவேற்ற அரசு எடுக்கும் நடவடிக்கைக்கு அதிமுக முழு ஆதரவு அளிக்கும் என கூறியுள்ளார்.

மக்களின் குடிநீர் தேவையை போக்கும் வகையில் சுமார் 2,000 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் ஒகேனக்கல் கூட்டு குடிநீர் திட்டம் அமைக்கப்பட்டு உள்ளது போல இரண்டாம் கட்ட ஒகேனக்கல் கூட்டு குடிநீர் திட்டம் செயல்படுத்தப்படும் என கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு தமிழக முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் தெரிவித்திருந்தார் இதற்கு தமிழகத்தில் பெரும் வரவேற்பு எழுந்தது.

இந்நிலையில் ஒகேனக்கல் 2 கூட்டு குடிநீர் திட்டத்தை செயல்படுத்துவதற்கு அனுமதிக்கமாட்டோம் என கர்நாடக அரசு எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகிறது மேலும் ஒகேனக்கல் கூட்டு குடிநீர் திட்டத்தை அமையக் கூடாது என்பதற்காக அனைத்து கட்சி கூட்டம் நடைபெறும் எனவும் கர்நாடக முதல்வர் கூறியிருந்தார்.

