அங்கேயா? வேண்டாம் வேண்டாம்! ஓபிஎஸ் ஆதிக்கம் செலுத்தும் ‘மாவட்டங்கள்’! பின்வாங்கிய எடப்பாடி? பின்னணி?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : திமுக அரசின் மின் கட்டண உயர்வு உள்ளிட்ட பிரச்சனைகளை கண்டித்து தமிழகம் முழுவதும் அதிமுக சார்பில் போராட்டம் நடத்தப்படும் என எடப்பாடி பழனிச்சாமி அறிவித்த நிலையில் தேனி, திருச்சி கன்னியாகுமரி உள்ளிட்ட ஆறு மாவட்டங்களில் அதிமுகவினர் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தாத நிலையில் அங்கு ஓ.பன்னீர்செல்வத்தின் ஆதிக்கம் இருப்பதால் எடப்பாடி தரப்பு பின் வாங்கியதாக ஓபிஎஸ் தரப்பு ஆதரவாளர்கள் கூறி வருகின்றனர்.

மின் கட்டண உயர்வு உள்ளிட்ட திமுக அரசின் மக்கள் விரோத செயல்களைக் கண்டித்து சென்னையில் அதிமுக சார்பில் வரும் 25ஆம் தேதியன்று கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெறும் என்று அதிமுக இடைக்கால பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவித்தார்.

இதனையடுத்து தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் அதிமுக அமைப்பு மாவட்டங்களில் ஆர்ப்பாட்டமானது, மாவட்ட செயலாளர்கள், முன்னாள் அமைச்சர்கள், எம்.எல்.ஏ.க்கள் தலைமையில் நடைபெற்று வருகிறது.

கை கொடுக்கும் கை! அடுத்தடுத்து அறிக்கை அஸ்திரங்கள் தொடுக்கும் ஓபிஎஸ்! குழப்பத்தில் எடப்பாடி & கோ!

English summary

While Edappadi Palanichami announced that the ADMK will hold a protest across Tamil Nadu against the DMK government's increase in electricity tariffs, the ADMK did not hold a demonstration in six districts including Theni and Trichy Kanyakumari, but the supporters of the OPS are saying that the Edappadi side has backed away because of the dominance of O. Panneerselvam there.