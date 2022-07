இவங்களையும் தூக்குங்க..பட்டியல் போடும் அதிமுக மா.செ.க்கள்! பழிவாங்கல் படலம்? இபிஎஸ்க்கு பறந்த தகவல்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுகவில் இடைக்கால பொதுச்செயலாளராக பொறுப்பேற்றுக் கொண்டுள்ள எடப்பாடி பழனிச்சாமி, ஓபிஎஸ் மற்றும் அவரது ஆதரவாளர்கள் என இதுவரை 43 பேரை கட்சியை விட்டு நீக்குவதாக அறிவித்திருக்கும் நிலையில் ஓபிஎஸ் உடன் மறைமுக தொடர்பில் இருக்கும் நிர்வாகிகள் குறித்த பட்டியலை மாவட்ட செயலாளர்கள் எடப்பாடி தரப்புக்கு வழங்கி உள்ளதாகவும், அதில் சிலரது பெயர் அரசியல் காழ்ப்புணர்ச்சியின் அடிப்படையில் தங்களுக்கு பிடிக்காத நிர்வாகிகளின் பெயர்களையும் சேர்த்து இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.

அந்த 6 பேர்.. அதில் 1 இப்பவே காலி.. பதவி பறிப்பு எப்போது? ரெண்டு விரலை காட்டும் எடப்பாடி பழனிசாமி!

English summary

While Edappadi Palanichami, who has taken over as the interim general secretary of the AIADMK, has announced the removal of 43 people from the party as OPS and his supporters, it is said that the district secretaries have given a list of executives who are in indirect contact with OPS, and some of them have included the names of executives they do not like on the basis of political vandalism.