இப்பவும் ஒன்னும் கெட்டுப் போகலை.. ஒன்னு சேரலாமே? பிரஷர் கொடுக்கும் ‘மேலிடம்’! விடாப்பிடி எடப்பாடி..!

சென்னை : அதிமுக ஒற்றைத் தலைமை விவாகரம் தொடர்பாக அடுத்தடுத்து சிக்கல்களை சந்தித்து வரும் நிலையில், அனைத்து தரப்பினரும் ஒன்றாக இணைந்து பயணிக்க வேண்டுமென மீண்டும் ஒருமுறை டெல்லி மேலிடம் அழுத்தம் தந்ததாகவும், ஆனால் அடுத்த மக்களவை தேர்தலுக்குள் தன்னாள் முழு அதிகாரத்தையும் பெற்று பலத்தை நிரூபிக்க முடியும் என எடப்பாடி பழனிசாமி விடாப்பிடியாக மறுத்துவிட்டதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

அதிமுக முன்னாள் பொதுச் செயலாளர் தமிழக முன்னாள் முதல்வருமான ஜெயலலிதா ஆட்சிக் காலத்திலும் சரி கட்சி பொறுப்பில் இருந்தபோதும் சரி அதிமுக எப்படி இருந்ததோ அதற்கு அப்படியே தலைகீழாக இருப்பதாக அக்கட்சி தொண்டர்கள் சமூக வலைதளங்களில் புலம்பி வருகின்றனர்.

அவரது மறைவுக்குப் பின் ஒவ்வொரு நாளும் பல்வேறு சிக்கல்களை அதிமுக சந்தித்து வருகிறது. சசிகலா விவகாரம், டிடிவி தினகரன், எடப்பாடி பழனிச்சாமி ஓ.பன்னீர்செல்வம் மோதல் என ஒவ்வொரு நாளும் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனைகளில் சிக்கி பேசு பொருள் ஆவது தான் அதிமுகவின் வாடிக்கையாகி போனது.

