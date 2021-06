அவர்தான் கேம்சேஞ்சர்.. போன் போட்ட இபிஎஸ்.. அதிமுகவில் சத்தமின்றி ஆள்சேர்க்கும் சசி.. வைத்தி கம்மிங்!

Chennai

oi-Shyamsundar I

சென்னை: அதிமுகவில் இபிஎஸ் - ஓபிஎஸ் - சசிகலா என்று கோஷ்டி மோதல் நிலவி வரும் நிலையில் இப்போதே கட்சிக்குள் தங்களுக்கான ஆதரவை திரட்டும் பணியில் மூவரும் ஈடுபட்டு வருவதாக தகவல்கள் வருகின்றன. அதிலும் டெல்டா மற்றும் தென் மாவட்டங்களில் தங்களுக்கான ஆதரவை திரட்ட அதிமுக தலைகள் தீவிரம் காட்டி வருகின்றன.

அதிமுகவை எப்படியாவது மீட்டே தீருவேன் என்பதில் சசிகலா உறுதியாக இருக்கிறார். எப்படியாவது கட்சிக்குள் மீண்டும் வருவேன், கண்டிப்பாக கட்சியை கட்டுப்படுத்துவேன் என்று தினமும் சசிகலா பேசும் ஆடியோக்கள் வெளியாகிக் கொண்டு இருக்கிறது.

கற்றவை.. 3

ஆனால் இன்னொருபக்கம் அதிமுக இணை ஓருணகிணைப்பாளர் எடப்பாடி பழனிசாமியோ, சசிகலா எல்லாம் அதிமுக உறுப்பினரே கிடையாது. அவரால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது என்று வெளிப்படையாக சவால் விட தொடங்கி உள்ளார். இந்த நிலையில்தான் யாருக்கு கட்சிக்குள் அதிக ஆதரவு இருக்கிறது என்பதை நிரூபிப்பதற்கான தீவிர முயற்சிகள் நடந்து வருகின்றன.

English summary

AIADMK: EPS and Sasikala plans to get as much as support from party leaders to take over the party.