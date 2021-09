அடுத்த சிக்கல்.. அதிமுக சீனியர் தம்பிதுரை கல்வி நிலையங்கள் நில ஆக்கிரமிப்பு? ஹைகோர்ட் அதிரடி உத்தரவு

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: நாடாளுமன்ற லோக்சபா முன்னாள் துணை சபாநாயகர், அதிமுக முன்னாள் எம்.பி. தம்பிதுரைக்கு சொந்தமான கல்வி நிலையங்கள் நிலங்கள் ஆக்கிரமித்துள்ள புகாரில், முறையாக நோட்டீஸ் அனுப்பி, தொடர்பாக அளவீடு செய்து அறிக்கை தாக்கல் செய்ய தமிழக அரசுக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

சென்னையை அடுத்த கோணாம்பேடு பகுதியில் முன்னாள் துணை சபாநாயகர் தம்பிதுரை குடும்பத்தினருக்கு சொந்தமான செயிண்ட் பீட்டர்ஸ் கல்வி நிலையங்கள் இயங்கி வருகிறது. இவற்றை கட்டுவதற்கு நிலம் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டதாக அப்பகுதி பொது நல சங்கத்தின் சார்பில் வழக்கு தொடரப்பட்டது.

அதில், தங்களுடைய கிராமப் பகுதியில் இருக்கும் அரசு பள்ளி எந்தவித அடிப்படை வசதியும் இல்லாத நிலையில் இருப்பதாகவும், ஆனால் குறிப்பிட்ட தனியார் கல்வி நிறுவனம் மட்டும் புறம்போக்கு நிலங்களை ஆக்கிரமித்து, அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி பல்கலைகழகத்திற்கான அனைத்து வசதிகளையும் மேற்கொண்டிருப்பதாக குறிப்பிட்டுள்ளார்.

10 நாளில் 15 கொலைகள்.. எங்கே செல்கிறது தமிழகம்?.. முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலினுக்கு, ஓ.பி.எஸ் அட்வைஸ்!

English summary

The Chennai High Court has directed the Tamil Nadu government to send a formal notice and file a report on the land grabbing of educational institutions owned by Former Deputy Speaker of the Lok Sabha, AIADMK ex-MP Thambidurai.