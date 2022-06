எடப்பாடி ஆளா என கேட்டு அடிச்சாங்க.. ரத்த காயத்துடன் புகார் அளித்த அதிமுக நிர்வாகியால் பரபரப்பு

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: அதிமுகவில் ஒற்றைத்தலைமை குறித்த பிரச்சினை வெடித்துள்ள நிலையில் தலைமை அலுவலகத்தில் கூடியிருந்த தொண்டர்களிடையே மோதல் ஏற்பட்டுள்ளது. எடப்பாடி ஆளா எனக்கேட்டு தன்னை ஒருவர் தாக்கியதாக ரத்த காயத்துடன் நிர்வாகி ஒருவர் செய்தியாளர்களிடம் புகார் கூறினார்.

அதிமுக பொதுக்குழு செயற்குழு கூட்டம் வரும் 23ஆம் தேதி கூட உள்ள நிலையில் ஒற்றைத்தலைமை விவகாரம் சூடு பிடித்துள்ளது. இரட்டை தலைமைதான் சரியாக இருக்கும் என்று கூறி வருகிறார் ஓ.பன்னீர் செல்வம்.

ஒற்றைத்தலைமை வேண்டும் என்று எடப்பாடி பழனிச்சாமி ஆதரவாளர்கள் தெரிவித்து வருகின்றனர். ஓபிஎஸ், இபிஎஸ் ஆதரவாளர்கள் தனித்தனியே ஆலோசனை நடத்தியதால் விவகாரம் சூடுபிடித்தது. இந்த நிலையில் அதிமுக அலுவலகத்திற்கு வந்துள்ளார் ஓ.பன்னீர் செல்வம்.

ஓஹோ.. “எல்லாமே பிளான்” அங்கே சொல்ல, இங்கே ஏற்பாடு நடக்க.. எடப்பாடி உற்சாகத்திற்கு காரணம் இதுதானா?

English summary

ADMK Single leader issue clash between workers: (அதிமுக ஒற்றைத்தலைமை விவகாரம் தொண்டர்கள் மோதல்)Clashes erupted between volunteers gathered at the AIADMK headquarters as the issue of unitary leadership erupted. An executive with a bloody wound complained to reporters that someone had attacked him when he heard the Edappadi man.