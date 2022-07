பொதுக்குழுதான் எல்லாமே..அதற்கு கட்டுப்பாடாத ஓபிஎஸ் தனிமைப்படுத்தப்பட்டார் - ஜெயக்குமார்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: அதிமுகவின் பொதுக்குழு முடிவை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் போனாதாலேயே ஓ.பன்னீர் செல்வம் தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்துள்ளார். பொதுக்குழுதான் பலம் வாய்ந்தது. தொண்டர்களின் நாடித்துடிப்பு பொதுக்குழுதான் என்றும் ஜெயக்குமார் தெரிவித்துள்ளார்.

தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணிக்கட்சியின் வேட்பாளர் திரௌபதி முர்மு இன்று சென்னை வந்து ஆதரவு திரட்டினார். அதிமுகவின் இரட்டை தலைவர்கள் எடப்பாடி பழனிச்சாமி, ஓ.பன்னீர் செல்வம் ஆகியோர் நட்சத்திர ஹோட்டலுக்கு வந்திருந்தும் ஒருவரை ஒருவர் நேருக்கு நேராக சந்திக்கவில்லை.

சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தில் உள்ள தாஜ் கோரமண்டல் ஓட்டலில் நடைபெற்ற வரவேற்பு நிகழ்ச்சியில்,மத்திய இணை மந்திரி எல்.முருகன், தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை, அதிமுக. சார்பில் எடப்பாடி பழனிசாமி, பாமக. தலைவர் டாக்டர் அன்புமணி ராமதாஸ், தமாகா. தலைவர் ஜி.கே.வாசன், தேமுதிக. பொருளாளர் பிரேமலதா உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர். விழா மேடையில் எடப்பாடி பழனிச்சாமி அமர்ந்த நிலையில், ஓபிஎஸ் மேடைக்கு வரவில்லை.நிகழ்ச்சி நடைபெறும் ஓட்டலில் தனி அறையில் ஓபிஎஸ் தங்கியிருந்தார்.

