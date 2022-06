மேடைக்கு வராத ஓபிஎஸ்.. ஒற்றைத் தலைமை எடப்பாடி தரப்பினர் முழக்கம் - பொதுக்குழுவில் கூச்சல் குழப்பம்!

Chennai

சென்னை : எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு முன்னதாகவே அதிமுக பொதுக்குழு கூட்டம் நடைபெறும் மண்டபத்திற்கு வருகை தந்தார் ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ.பன்னீர்செல்வம்.

தனது ஆதரவாளர்களுடன் பொதுக்குழு நடக்கும் மண்டபத்திற்கு சென்றடைந்தார். இன்னும் சில நிமிடங்களில் ஓ.பன்னீர்செல்வம் மேடையாறுவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

ஓபிஎஸ் வருகையின்போது எடப்பாடி பழனிசாமி ஆதரவாளர்கள், எழுந்து நின்று ஒற்றைத் தலைமை குறித்து முழக்கமிட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

Coordinator O.Panneerselvam reached the hall where the AIADMK general body meeting will be held. While OPS coming, Edappadi Palanisamy's supporters stood up and shouted about a single leadership.