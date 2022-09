நாளங்களை அறுத்து ரத்தத்தை உறிஞ்சும்..எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு வந்ததே கோபம்! கொந்தளிப்பு ட்விட்டர் பதிவு

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : ஏழை எளிய நடுத்தர மக்களின் நாளங்களை அறுத்து அவர்களின் ரத்தத்தை உறிஞ்சும் மின்கட்டண உயர்வு கண்டனத்திற்குரியது என தமிழக எதிர்கட்சி தலைவரும், அதிமுக இடைக்கால பொதுச் செயலாளருமான எடப்பாடி பழனிசாமி ட்விட்டரில் பதிவிட்டுள்ளார்.

தமிழகத்தில் மின்கட்டணத்தை உயர்த்த தமிழக அரசு முடிவு எடுத்த நிலையில், பொதுமக்கள் மற்றும் பல்வேறு அரசியல் கட்சியினர் மின்கட்டணத்தை உயர்த்தக்கூடாது என வலியுறுத்தியிருந்தனர்.

எனினும், தமிழக அரசு மின் கட்டணத்தை உயர்த்தி அறிவித்தது. அதன்படி, புதிய மின் கட்டண உயர்வு நேற்று முதல் அமலுக்கு வந்துள்ளது.

Tamil Nadu Opposition Leader and AIADMK Interim General Secretary Edappadi Palaniswami has posted on Twitter that the increase in electricity bill which cuts the veins of the poor and middle class and sucks their blood is condemnable.