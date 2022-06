அம்மாவின் கட்சியை மீட்டெடுப்போம்.. ஓபிஎஸ் உடன் அரசியல் ரீதியாக சந்திப்பு இல்லை.. டிடிவி தினகரன்!

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: அதிமுக கட்சி நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்பதே தனது விருப்பம், ஆனால் அதிமுக அழிவுப்பாதைக்கு சென்று கொண்டிருப்பதாக அமமுக பொதுச்செயலாளர் டிடிவி தினகரன் தெரிவித்துள்ளார்.

தொண்டர்களின் நம்பிக்கையை ஓபிஎஸ் இழந்து விட்டார்.. அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் பரபரப்பு பேட்டி

அதிமுகவில் ஒற்றைத் தலைமை விவகாரம் உச்சத்தில் உள்ள நிலையில், அமமுக பொதுச்செயலாளர் டிடிவி தினகரன் கட்சி நிர்வாகிகளுடன் தீவிர ஆலோசனை மேற்கொண்டார். இதனைத்தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், தமிழகத்தில் அனைத்து பகுதிகளில் அமமுகவை வலுப்படுத்த செயல்பட்டு வருகிறோம். ஆட்சி, அதிகாரம், பணம், பதவி என எல்லாவற்றையும் கடந்து தான் என்னுடன் பலர் உடன் நிற்கிறார்கள் என்று தெரிவித்தார்.

தொடர்ந்து அதிமுக விவகாரம் குறித்து செய்தியாளர்கள் எழுப்பிய கேள்விக்கு பதிலளித்த டிடிவி தினகரன், அதிமுகவில் நடைபெற்று கொண்டிருக்கும் சம்பவங்கள் வருத்தம் அளிக்கிறது. அதிமுக அழிவுப்பாதையை நோக்கி சென்றுகொண்டிருக்கிறது. வினை விதைத்தவன் வினை அறுப்பான், திணை விதைத்தவன் திணை அறுப்பான் என்பது போல் தற்போதைய நிகழ்வு உள்ளது. தேர்தலில் வெற்றிபெற்று அம்மாவின் கட்சியை மீட்டெடுப்போம். அம்மாவின் சிங்கக்குட்டிகள் நாங்கள். ஓபிஎஸ் உடன் நட்பு ரீதியான சந்திப்பு இருந்ததே தவிர, அரசியல் ரீதியான சந்திப்புகள் இல்லை. அதிமுகவில் நடைபெறும் சம்பவங்கள் வருத்தமளிக்கின்றன.

ஐபிஎல் வீரர்களை ஏலத்தில் எடுப்பது போல், ஒவ்வொரு நிர்வாகிகளையும் ரூ.4 கோடி, ரூ.5 கோடி என விலை வாங்க நினைத்தனர். அதிமுகவை கைப்பற்ற வேண்டும் என்று சசிகலா மேற்கொண்டுள்ள புரட்சிப் பயணம் வெற்றிபெற வாழ்த்துகிறேன் என்று தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

AIADMK general secretary DTV Dhinakaran has said that he wants the AIADMK party to be good, but AIADMK is heading towards destruction.