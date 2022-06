E(O)PS means End of Paneer Selvam.. ஓபிஎஸ்ஸுக்கு எதிராக களமிறங்கிய அதிமுக ஐடி விங்!

Chennai

சென்னை: மரியாதையாக வழி அனுப்பி வைக்கிறோம், நீங்களாக சென்றுவிடுங்கள் என ஓபிஎஸ்ஸுக்கு எதிராக அதிமுகவின் ஐடி பிரிவினர் களமிறங்கியுள்ளதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

அதிமுக பொதுக் குழு கூட்டம் முன்னெப்போதும் இல்லாத அளவுக்கு பரபரப்பாக கூடியது. இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு கலாட்டாக்களும் கேலி கூத்துகளும், சங்கடங்களும் காணப்பட்டன.

அதிமுகவில் ஒற்றைத் தலைமை தேவை, அதுவும் எடப்பாடி பழனிச்சாமிதான் தேவை என தொண்டர்கள் முழக்கமிடுகிறார்கள். ஓபிஎஸ்ஸை காட்டிலும் எடப்பாடி பழனிச்சாமிக்குத்தான் அதிக ஆதரவு உள்ளது.

அதிமுக பொதுக்குழு பஞ்சாயத்து.. மாஜி சட்ட அமைச்சர் சிவி சண்முகம் முன்வைத்த சட்ட பாயிண்டுகள்தான் என்ன?

AIADMK IT wing tweets against O Paneer Selvam and they says he should have opted for graceful exit.