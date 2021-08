சார்பட்டாவில் ஸ்டாலின் குறித்த வசனத்தை நீக்குங்கள் - பா.ரஞ்சித்துக்கு அதிமுக வழக்கறிஞர் நோட்டீஸ்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: சார்பட்டா பரம்பரை படத்தில் முதலமைச்சர் மகன் கூட மிசாவில் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார் என்று ஒரு வசனம் வருகிறது. 1971ஆம் ஆண்டு மிசா காலங்களில் அவர் கைது செய்யப்பட்டாரே ஒழிய மிசாவில் அவர் கைது செய்யப்படவில்லை என்று அதிமுக வழக்கறிஞர் பாபு முருகவேல் தெரிவித்துள்ளார். சார்பட்டா பரம்பரை தயாரிப்பாளர் இயக்குனர் ரஞ்சித்துக்கும் ஒடிடி தளத்தில் வெளியிட்ட அமேசான் நிறுவனத்திற்கும் அவர் நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளார்.

பா.இரஞ்சித் இயக்கத்தில், நடிகர்கள் ஆர்யா, பசுபதி உள்ளிட்டோர் நடிப்பில் வெளியாகியிருக்கும் சார்பட்டா பரம்பரை' திரைப்படத்தில், எமெர்ஜென்சி காலத்தில் தமிழக முதல்வராக இருந்த கருணாநிதி குறித்து பசுபதி கதாபாத்திரம் நிறைய வசனங்களை பேசியுள்ளது. மிசாவில் கைது செய்யப்பட்ட போது முதலமைச்சர் மகன் கூட மிசாவில் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார் என்று ஒரு வசனம் வருகிறது.

இந்த வசனத்தை நீக்க வேண்டும் என்று சார்பட்டா பரம்பரை தயாரிப்பாளர் இயக்குனர் ரஞ்சித்துக்கும் ஒடிடி தளத்தில் வெளியிட்ட அமேசான் நிறுவனத்திற்கும் அதிமுக வழக்கறிஞர் பாபு முருகவேல் நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளார்.

English summary

AIADMK lawyer Babu Murugavel has sent notices to Pa. Ranjith, the producer and director of the Sarpatta movie, and to Amazon, which posted on the OTT site. He said the verse about Stalin should be removed from the film.