சிக்னல் கொடுத்த ‘மேலிடம்’! ஜரூராக நடக்கும் ஏற்பாடுகள்.. எடப்பாடிக்கு குடைச்சல் கொடுக்கும் ஓபிஎஸ்!

சென்னை : அதிமுகவில் இருந்து எடப்பாடி பழனிச்சாமியால் வெளியேற்றப்பட்ட ஓ.பன்னீர்செல்வம் மாவட்ட செயலாளர் கூட்டத்தில் பேசிய பேச்சு எடப்பாடி தரப்பை கடும் அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தி இருக்கும் நிலையில் சூட்டோடு சூடாக மேலும் ஒரு அதிர்ச்சி வைத்தியம் அளிக்க தேனி தரப்பு தயாராகி வருவதாக அவரது ஆதரவாளர்கள் கூறியிருக்கின்றனர்.

அதிமுகவை பொறுத்தவரை ஜெயலலிதாவின் கண்ணசைவில் ராணுவ கட்டுப்பாட்டோடு இருந்த இயக்கம் என அனைவருமே கூறுவார்கள். ஆனால் தற்போது திசைகொன்றாக அந்த கட்சி பல அணிகளாக சிதறி கிடக்கிறது.

ஒருபுறம் ஒற்றைத் தலைமை நான்தான் எனக் கூறும் எடப்பாடி பழனிச்சாமி, இணைந்து செயல்பட வேண்டும் எனக் கூறும் ஓ.பன்னீர்செல்வம், நான்தான் பொதுச்செயலாளர் என்ற சசிகலா, தனிக்கட்சியையே ஆரம்பித்துவிட்ட டிடிவி தினகரன் என நான்கு அணிகளாக அந்த கட்சி உடைந்திருக்கிறது.

O. Panneerselvam, who was expelled from the AIADMK by Edappadi Palanswami, speech in the district secretary's meeting, has shocked the Edappadi side, and his supporters have said that the Theni side is preparing to give another shock treatment.