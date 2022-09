மீண்டும் மீண்டுமா? ‘ஜெயலலிதாவுக்கே இந்த நிலை!’ கோர்ட் தீர்ப்பு.. பறிபோன நிரந்தர பொதுச் செயலாளர் பதவி

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : அதிமுக பொதுக்குழு வழக்கில் இன்று ஐகோர்ட் அளித்துள்ள தீர்ப்பால், இடைக்கால பொதுச் செயலாளராக தொடர்கிறார் எடப்பாடி பழனிசாமி. இதனால், ஜெயலலிதாவின் 'நிரந்தர பொதுச் செயலாளர்' நிலை மீண்டும் பறிபோயுள்ளது.

அதிமுக பொதுக்குழுவில் ஜெயலலிதாவுக்கு வழங்கப்பட்ட நிரந்தர பொதுச்செயலாளர் அந்தஸ்து ரத்து செய்யப்பட்டு, பொதுச் செயலாளர், துணை பொதுச் செயலாளர் பதவிகள் உருவாக்கப்பட்டு தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.

ஜூலை 11 பொதுக்குழுவை எதிர்த்து ஓபிஎஸ் தொடர்ந்த வழக்கில், பொதுக்குழு செல்லாது என அறிவிக்கப்பட்டதால், திடீர் திருப்பமாக ஜெயலலிதா பதவியும் தப்பியது.

இந்நிலையில், பொதுக்குழு கூட்டம் செல்லும் என்று இன்று ஐகோர்ட் இரு நீதிபதிகள் அமர்வு தீர்ப்பளித்துள்ளதால், ஜெயலலிதா வகித்த நிரந்த பொதுச் செயலாளர் பதவி மீண்டும் பறிபோயுள்ளது.

English summary

As per high court judgement on admk case, Jayalalithaa's status as 'Permanent General Secretary' has been lost again. In the next 15 days of regaining that post, Jayalalitha lost that.