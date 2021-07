பாமக வைக்கும் "பலே" டிமாண்ட்.. மாறுகிறதா கூட்டணி கணக்கு.. பரபரப்பில் அரசியல் களம்!

Chennai

சென்னை: 9 மாவட்டங்களுக்கு ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தலை செப்டம்பர் 15ம் தேதிக்குள் நடத்தி முடிக்கவேண்டும் என உச்ச நீதிமன்றம் கெடு விதித்தாலும் விதித்தது, தமிழ்நாடு அரசியலில், பெரும் பரபரப்பு தொற்றிக் கொண்டு இருக்கிறது.

கொஞ்சம் அசந்தாலும், கூட்டணிகளே மாறும் நிலைமை உருவாகியுள்ளதால் அரசியலில் அனல் வீசத் தொடங்கியுள்ளது.

அதிலும், குறிப்பாக, அதிமுக-பாமக கூட்டணி என்ன ஆகும் என்பது பற்றிதான் பெரிதாக பேசப்பட்டு வருகிறது. அதற்கு காரணமும் இருக்கிறது என்று கண் சிமிட்டுகிறார்கள் தைலாபுரம் வட்டாரத்தில்.

Tamil Nadu local body election and AIADMK PMK alliance: Due to the Supreme Court's deadline of September 15 for the completion of rural local elections in 9 districts, there is great alliance changes in Tamil Nadu politics.