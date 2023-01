ச்சே.. எதிர்பார்த்ததை விட தமிழ்நாட்டில் எதிர்க்கட்சி ரொம்ப வீக்கா இருக்கேப்பா.. காங். எம்எல்ஏ கேலி!

திமுக- காங்கிரஸ் கூட்டணி ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தலில் இமாலய வெற்றியை பெறும் என்று காங்கிரஸ் சட்டமன்ற குழு தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை கூறினார்.

சென்னை: அதிமுகவிற்கு சின்னம் கிடைப்பதற்கு வாய்ப்பு இல்லை. நான்காக சிதறியிருக்கிறார்கள், எதிர்பார்த்ததை விட மோசமான நிலையில் எதிர்க்கட்சிகள் உள்ளன என்று செல்வபெருந்தகை கூறினார்.

ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி சட்டமன்ற இடைத்தேர்தல் வரும் பிப்ரவரி 27 ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளது. இந்த தொகுதியில் வேட்பு மனு தாக்கல் வரும் 31 ஆம் தேதி தொடங்க உள்ளது.

வாக்கு எண்ணிக்கை மார்ச் 2 ஆம் தேதி நடைபெறுகிறது. வேட்பு மனுவை தாக்கல் செய்ய பிப்ரவரி 7 ஆம் தேதி கடைசி நாளாகும்.

AIADMK has no chance of getting a symbol. Selvaperundagai said that the opposition parties are in a worse position than expected, having split into four.