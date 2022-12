"ஏகப்பட்ட EMIல நாடே கெடக்கு!" தெறிக்க விடும் அஜித்தின் துணிவு பாடல் - துணிவோடு அரசியல் பேசிய வைசாக்

Chennai

சென்னை: அஜித்குமார் நடித்து பொங்கலுக்கு வெளியாகும் துணிவு படத்தின் 2வது பாடலான காசேதான் கடவுளடா தற்போது வெளியாகி உள்ள நிலையில், அதில் நாடே கடனில் இருப்பதாக வரிகள் இடம்பெற்று இருக்கின்றன.

எச்.வினோத் இயக்கத்தில் நேர்கொண்ட பார்வை, வலிமை ஆகிய திரைப்படங்களில் நடித்த அஜித்குமார் அடுத்து அவர் இயக்கி இருக்கும் துணிவு திரைப்படத்திலும் நடித்து இருக்கிறார்.

பொங்கலை முன்னிட்டு திரையரங்குகளில் வெளியாகும் இந்த திரைப்படத்துக்கு ரசிகர்கள் மத்தியில் பலத்த எதிர்பார்ப்பு உள்ளது. இத்துடன் விஜய் நடித்த வாரிசு திரைப்படமும் பொங்கலுக்கு வெளியாவதால் கடும் போட்டி நிலவி வருகிறது.

The 2nd song of Ajith Kumar starrer Thunivu Pongal release, Kasethan Kadavulada is currently out. It has the lyrics that the nation is in debt.