தமிழ்மகன் உசேன் இனி என்ன பதவியில் இருப்பார்..? எல்லாம் காலி.. மொத்தமாக திருப்பிப் போட்ட ஐகோர்ட்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : அதிமுக பொதுக்குழு தொடர்பான வழக்கில் சென்னை உயர் நீதிமன்றம் இன்று அளித்துள்ள தீர்ப்பு, எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்புக்கு இடி போல இறங்கியுள்ளது.

OPS வசமான அதிமுக

சென்னை ஐகோர்ட் அளித்த தீர்ப்பின் மூலம், எடப்பாடி பழனிசாமி பொதுக்குழுவைக் கூட்டியதும், இடைக்காலப் பொதுச் செயலாளராக ஈபிஎஸ் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டதும் செல்லாது என்றாகியுள்ளது.

அதிமுக அவைத் தலைவராக தமிழ் மகன் உசேன் தேர்வு செய்யப்பட்டதும் செல்லாது. மேலும், எடப்பாடி பழனிசாமியால் புதிதாக பதவிகளுக்கு நியமிக்கப்பட்டவர்களின் பதவிகளும் செல்லாது என்ற நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.

இன்றைய நிலையில், ஜூன் 23க்கு முந்தைய நிலையே தொடர்கிறது. இதனால், ஒருங்கிணைப்பாளராக ஓ.பன்னீர்செல்வமும், இணை ஒருங்கிணைப்பாளராக எடப்பாடி பழனிசாமியும் தொடர்வார்கள்.

Chennai High Court's verdict in the AIADMK general committee case today came as a thunderbolt to Edappadi Palaniswami's side. Edappadi Palaniswami was elected as the interim general secretary and the posts appointed by him are invalid.