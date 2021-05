செய்தது என்ன.. அனைத்து கட்சி கூட்டத்தில்.. நடவடிக்கைகளை பட்டியலிட்ட முதல்வர் ஸ்டாலின்.. சரவெடி!

Chennai

oi-Shyamsundar I

சென்னை: கொரோன தடுப்பு நடவடிக்கை தொடர்பாக ஆலோசனை நடத்துவதற்காக முதல்வர் ஸ்டாலின் தலைமையிலான அனைத்துக்கட்சி கூட்டம் சென்னையில் நடைபெற்று வருகிறது.

தமிழகத்தில் கொரோனாவை கட்டுப்படுத்துவது தொடர்பாக முதல்வர் ஸ்டாலின் நேற்று அனைத்து கட்சி கூட்டத்திற்கு அழைப்பு விடுத்து இருந்தார். இந்த நிலையில் சென்னையில் தற்போது அனைத்து கட்சி தற்போது நடந்து வருகிறது.

திமுக, அதிமுக, காங்கிரஸ், பாமக, விசிக, மதிமுக, பாஜக, சிபிஎம், சிபிஐ, மமக, கொமதேக, தவாக, புரட்சி பாரதம் உள்ளிட்ட கட்சிகள் இந்த ஆலோசனையில் பங்கேற்றுள்ளது. அதிமுக சார்பில் முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் ஆலோசனையில் கலந்து கொண்டார். பாஜக சார்பில் நயினார் நாகேந்திரன் பங்கேற்றார்.

English summary

All-Party Meet: CM MK Stalin talks about the initiatives done by the DMK government against the Coronavirus surge in the Tamilnadu state.