அது என்ன கக்கூஸ் ஆப்? சென்னையில் இனி கழிப்பறை தேடி அலைய வேண்டாம்.. ஈஸியா கண்டுபிடிக்கலாம்! சூப்பர்!

சென்னை: கழிப்பறைகளை கண்டுபிடிக்கும், அதற்கு ரேட்டிங் கொடுக்கும் செயலியான கக்கூஸ் ஆப் சென்னையில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

கடந்த இரண்டு நாட்களாக சர்வதேச கழிப்பறை திருவிழா 2022 சென்னை மயிலாப்பூரில் நடத்தப்பட்டது. Recycle Bin, Cheer NGO போன்ற அமைப்புகள் மூலம் இந்த நிகழ்ச்சி ஒருங்கிணைக்கப்பட்டது. அங்கு இருக்கும் பல்வேறு பள்ளிகளில் இது தொடர்பாக விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி நடைபெற்று வந்தது.

கழிப்பறைகளை சுத்தமாக வைத்துக்கொள்வது எப்படி, சென்னை இருக்கும் கழிப்பறை வசதிகள், பெண்கள் மாதவிடாய் நாட்களில் எப்படி சுகாதாரமாக இருப்பது, கழிப்பறைகளை எப்படி பராமரிப்பது போன்ற விழிப்புணர்வுகளை ஏற்படுத்தும் வகையில் இந்த நிகழ்ச்சி நடத்தப்பட்டது.

