விரைவில் 708 மொகல்லா கிளினிக்.. ஒப்பந்த செவிலியர்களுக்கு மாற்றுப்பணி.. மா.சுப்பிரமணியன் குட் நியூஸ்!

Chennai

சென்னை: கொரோனா காலத்தில் பணியாற்றி ஒப்பந்த செவிலியர்களுக்கு மாற்றுப்பணி வழங்கப்படும் என்று மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் தெரிவித்தார். முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் டெல்லி சென்று வந்த பின், டெல்லி மாடலில் 708 மொகல்லா கிளினிக்குகள் தொடங்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. அந்த பணிகள் முடிவடைய உள்ள நிலையில், ஒப்பந்த செவிலியர்களுக்கு மொகல்லா கிளினிக் மூலம் மாற்றுப் பணிகள் வழங்கப்பட உள்ளதாக மா.சுப்பிரமணியன் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழக அரசின் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை சார்பில் இன்று புதியதாக யூ-டியூப் சேனல் தொடங்கி வைக்கப்பட்டுள்ளது. "நலம் 365" என்ற யூ-டியூப் சேனலை மக்கள் நல்வாழ்வு துறை அமைச்சர் மா.சுப்ரமணியன் தொடங்கி வைத்தார்.

இந்த நலம் 365 எனும் யூ-டியூப் சேனலில் எந்தெந்த மருத்துவமனைகளில் என்னென்ன கட்டுமானவசதிகள் உள்ளன என்பது பற்றியும், எந்த மருத்துவமனையில் எதற்கான சிறப்பு மருத்துவர்கள் இருக்கிறார்கள் என்ற விவரங்கள் பற்றியும் அறிந்து கொள்ள முடியும்.

English summary

Minister Ma Subramanian said that contract nurses working during Corona period will be given alternative work through Mogalla clinics. Similarly, Minister M. Subramanian has blamed the AIADMK regime for the problem of contract nurses and Edappadi Palaniswami has also played tricks in the public health sector when he was the Chief Minister.