அமாவாசையும் அமைச்சரவை மாற்றமும் - அமைச்சர் ராஜகண்ணப்பன் இலாகா இடமாற்றப்பட்டதன் பின்னணி

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: ஜாதிப்பெயரைச் சொல்லி திட்டியதாக புகாரில் சிக்கிய அமைச்சர் ராஜ கண்ணப்பனின் இலாகா மாற்றப்பட்டுள்ளது. அமாவாசைக்கு இன்னும் இரண்டு தினங்கள் உள்ளநிலையில் தமிழக அமைச்சரவையில் புதிய மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது.

கடந்த 2011 - 2016 அதிமுக ஆட்சி காலத்தில் அமாவாசை வரப்போகிறது என்றாலே அமைச்சரவையில் உள்ளவர்களுக்கு அச்ச உணர்வு அதிகரிக்கும். ஒருவித உதறலுடனேயே இருப்பார்கள். பலரது பதவி பறிக்கப்படும். அமைச்சராக சிலர் எம்எல்ஏவாக மாறுவார்கள். எம்எல்ஏவாக இருப்பார்கள் அமைச்சராக சைரன் வைத்த காருக்கு மாறுவார்கள்.

திமுக ஆட்சி காலத்தில் முதன் முறையாக அமைச்சரவை மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது. போக்குவரத்துத்துறை அமைச்சராக இருக்கும் ராஜகண்ணப்பனின் துறை மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சராக இருக்கும் ராஜகண்ணப்பன் பிற்படுத்தப்பட்டோர் நலத்துறை அமைச்சராக மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளார். பிற்படுத்தப்பட்டோர் நலத்துறை அமைச்சராக இருந்த எஸ்.எஸ். சிவசங்கர் போக்குவரத்துத் துறைக்கு மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளார்

ஜெயலலிதா ஆட்சிக்காலத்தில் அமைச்சராக இருந்த பலருமே தொலைக்காட்சிகளில் பிளாஷ் நியூஸ் பார்த்துதான் அமைச்சரவை மாற்றம் பற்றியே அறிந்து கொள்வார்கள். யார் தலை உருளுமோ என்ற எண்ணம்தான் அப்போது அமைச்சராக இருந்தவர்களின் மத்தியில் மேலோங்கியிருந்தது. அவர்கள் நினைப்பது போலவே அமாவாசை, பவுர்ணமியை ஒட்டியே அமைச்சரவை மாற்றம், அமைச்சர்கள் நீக்கம் பற்றிய அறிவிப்பு வெளியாகும்.

English summary

The portfolio of Minister Raja Kannappan has been changed following a complaint that he had insulted the caste name. With two more days to go before the new moon, a new change has taken place in the Tamil Nadu cabinet.