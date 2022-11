’ஆப்ரேசன் 10’ ரஜினி சொன்னதையே திரும்ப சொன்ன அமித் ஷா! காலியாகிறதா அதிமுக கூடாரம்? கலகலத்த கமலாலயம்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : நேற்று தமிழகம் வந்த பிரதமர் மோடி எடப்பாடி பழனிச்சாமி ஓ.பன்னீர்செல்வத்தை தனித்தனியாக சந்திக்காதது, இன்று சென்னை வந்த அமித் ஷா ரஜினி கூறியதையே திரும்ப கூறியது உள்ளிட்ட விவகாரங்களால் அதிமுக 'மேல் மட்ட' தலைவர்கள் சற்று பதட்டத்திலேயே இருக்கின்றனர்.

சுமார் 50 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக தமிழக அரசியலில் மாபெரும் மக்கள் இயக்கமாக இருக்கும் அதிமுகவின் கடந்த கால சில நிகழ்வுகளை அந்தக் கட்சியினரே ரசிக்கவிவில்லை என்று தான் கூற வேண்டும் .ஈபிஎஸ் ஓபிஎஸ் இடையேயான அதிகார மோதல் தான் இதற்கு காரணம்.

கடந்த நாடாளுமன்றத் தேர்தலுக்கு முந்தைய தேர்தலில் மோடியா? இந்த லேடியா? என அக்கட்சியின் பொதுச் செயலாளரான ஜெயலலிதா ஆவேசமாக பேசியது இந்திய அரசியலில் பேசுபொருளானது. சொன்னது போல அந்தத் தேர்தலில் இந்தியா முழுவதும் பாஜக பெரு வெற்றி பெற்றாலும் தமிழகத்தில் படுதோல்வியை சந்தித்தது.

English summary

AIADMK's 'higher level' leaders are a bit nervous due to issues such as Prime Minister Modi's visit to Tamil Nadu not meeting Edappadi Palaniswami O. Panneerselvam separately and Amit Shah's reiteration of Rajinikanth's remarks when he arrived in Chennai today.