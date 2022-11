ஆளுநர் சொல்றத அவர் வீட்டுல கூட கேட்க மாட்டாங்க.. அண்ணா சொன்னதுதான்.. போட்டுத்தாக்கிய டிடிவி தினகரன்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : ஆளுநர் சொல்வதை அவர் வீட்டில் கூட கேட்க மாட்டார்கள், அண்ணாவின் கருத்துதான் எங்கள் கருத்தும் என என அமமுக பொதுச்செயலாளர் டி.டி.வி.தினகரன் தெரிவித்துள்ளார்.

அதிமுகவில் ஓபிஎஸ், ஈபிஎஸ் என இரண்டு பிரிவுகளாகச் செயல்பட்டு வரும் நிலையில், பாஜகவுடன் கூட்டணி அமைக்கத் தயாராகி வருகிறார் அமமுக பொதுச் செயலாளர் டிடிவி தினகரன்.

இந்நிலையில், ஆளுநர் விவகாரத்தில் ஓபிஎஸ் வெளிப்படையாக ஆளுநருக்கு ஆதரவு தெரிவித்திருக்கும் நிலையில், தினகரன் ஆளுநரை விமர்சித்துப் பேசியுள்ளார்.

சென்னை ராயப்பேட்டையில் உள்ள அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழகத்தின் தலைமை அலுவலகத்தில் அக்கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் டிடிவி தினகரன் மேம்படுத்தப்பட்ட அமமுக வலைதளத்தை தொடங்கி வைத்த பின்னர் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார்.

English summary

AMMK General Secretary TTV Dinakaran said that Annadurai's opinion is ours too about Governor. Governor's family members even not listen Governor speech, he added.