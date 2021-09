16-வது மாடியில் இருந்து குதித்து.. பிளஸ் 1 மாணவி தற்கொலை.. அதிர்ச்சியில் உறைந்துபோன தலைநகர்!

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: சரியாக படிக்கவில்லை என பள்ளி ஆசிரியர் பெற்றோரிடம் புகார் அளித்ததால் 11-ம் வகுப்பு மாணவி 16-வது மாடியிலிருந்து குதித்து தற்கொலை செய்து கொண்டார். இதுபற்றி போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

சென்னை கொளத்தூர் ஜி.கே.எம் காலனி, எம்.ஜி.ஆர் தெருவை சேர்ந்தவர் பாஸ்கரன்(38). மளிகை கடைக்காரர். இவரது மகள் வைஜெயந்தி (16). பிரபல வேலம்மாள் பள்ளியில் 11-ம் வகுப்பு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் பாடப்பிரிவில் படித்து வந்தார்.

பரவும் விஷம்.. காற்று மாசுபாட்டால் ஆண்டுக்கு 70 லட்சம் பேர் பலி.. பதற வைக்கும் தகவல்..!

English summary

An 11th grader committed suicide by jumping from the 16th floor after a school teacher complained to her parents that she was not studying properly. Police are investigating