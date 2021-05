ஆடு வாங்க வந்தீங்களா.. அப்போ ஒரு ஆட்டம் போடுங்க.. போலீஸ் செய்த கெடுபிடி! தீயாக பரவும் வீடியோ பின்னணி

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: கடந்த 2 நாட்களாக சமூக வலைத்தளங்களில் ஒரு வீடியோ தீயாக பரவி வருவதை பார்த்து இருப்பீர்கள். ஆடு வாங்க வந்ததாக பொய் சொன்ன இளைஞரை போலீசார் ஆட விட்டு வீடியோ எடுத்த வீடியோதான் அது.

அதுவும் சும்மா ஆடவில்லை.. ஆடாமல் ஆடுகிறேன்.. பாடாமல் பாடுகிறேன்.. ஆண்டவனை தேடுகிறேன்.. வா, வா, வா என்ற பழைய பாடலை ஒலிக்க விட்டு, சிட்டுவேஷனுக்கு ஏற்ப ஆடியுள்ளார் அந்த இளைஞர்.

An youth who lied police and roaming around in Tamil Nadu amid lockdown caught on camera while he got punishment from the police. The youth said he was gone for buying a goat but police made him to dance for a Tamil song on road.