மாண்புமிகு உதயநிதி ஸ்டாலின்! நண்பனுக்காக போராடிய அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ்! கை கூடி வந்த காரியம்!

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: தனது நண்பன் உதயநிதி ஸ்டாலினை அமைச்சராக்கி அழகு பார்க்க வேண்டும் என கடந்த சில மாதங்களாக தொடர்ந்து போராடி அதில் வெற்றியும் பெற்றிருக்கிறார் அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி.

உதயநிதி ஸ்டாலின் அமைச்சராக வேண்டும் என முதல் குரல் கொடுத்தது முதல் தொடர்ந்து பல பேட்டிகளில் அதற்கான அவசியம் குறித்து பேசி வந்தவர் அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ்.

சேப்பாக்கம் திருவல்லிக்கேணி என்ற ஒரு தொகுதிக்குள் மட்டும் உதயநிதியின் திறமைகள் அடைபட்டுவிடக் கூடாது என்றும் தமிழகம் முழுவதும் அவரிடம் உள்ள திறமை சென்றடைய வேண்டும் எனக் கூறியவர் அன்பில் மகேஸ்.

English summary

Minister Anbil Mahesh Poyyamozhi has been fighting to make his friend Udhayanidhi Stalin a minister for the past few months and has succeeded.