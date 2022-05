மெல்லிய தேகம், வெள்ளை சட்டை, ப்ளூ ஜீன்ஸ்.. கருணாநிதி இப்படி இருந்திருப்பாரோ.. அன்பில் மகேஷ் ஏக்கம்

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: முன்னாள் முதல்வர் கருணாநிதி ஜீன்ஸ் பேண்டும் சர்ட்டும் அணிந்திருந்தால் இப்படித்தான் இருந்திருப்பாரோ என்ற ஏக்கம் இருப்பதாக அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி தெரிவித்துள்ளார்.

திமுகவில் உதயநிதி ஸ்டாலின் முன்னிறுத்தப்படுவதாக சொந்த கட்சியினரே அங்கலாய்த்து கொள்ளும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. உதயநிதி கட்சிக்கு வந்த கொஞ்ச நாட்களிலேயே இளைஞரணித் தலைவர் பதவி, எம்எல்ஏ சீட் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

தற்போது அவரை அமைச்சரவையில் இடம் பெற செய்ய வேண்டும் என மூத்த அமைச்சர்களும் உதயநிதியின் சகாக்களும் கோரிக்கை விடுத்து வருகிறார்கள். ஆனால் உதயநிதியோ தான் எப்போதும் மக்களுக்கும் அரசுக்கும் பாலமாகவே இருக்க விரும்புகிறேன். எனக்கு அமைச்சர் பதவியெல்லாம் வேண்டாம் என்கிறார்.

English summary

Minister Anbil Mahesh Poyyamozhi says that Udhayanidhi looks like Karunanidhi when he was in his young age.