எடப்பாடி போட்டோவே இருக்கட்டும்.. மாற்றுவதற்கு ரூ.13 கோடி வீண் செலவு வேண்டாம்: முதல்வர் ஸ்டாலின்

சென்னை: புத்தக பையில் முந்தைய முதலமைச்சர்கள் புகைப்படம் இருந்து விட்டு போகட்டும், அதை மாற்ற ரூ.13 கோடி செலவு செய்ய வேண்டாம் என்று முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்ததாக, பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி தெரிவித்தார்.

சட்டசபையில் நேற்று பள்ளிக் கல்வித்துறையின் மானியக் கோரிக்கை மீதான விவாதம் நடைபெற்றது. பிறகு, பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி பதில் அளித்து பேசினார்.

அப்போது அவர் கூறியதன் தொகுப்பு இதோ:

ஜெயலலிதா மறைந்த பிறகு தமிழ்நாடு காணாமல் போச்சு: சட்டசபையில் அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பேச்சு

English summary

School Education Minister Anbil Mahesh Poyyamozhi, said that Chief Minister MK Stalin had told, former chief ministers photo in the book bag can be continue, and not to spend Rs 13 crore to replace it.