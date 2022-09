ஸ்கூல் போற பொண்ணுங்க ‘குடிக்கிறாங்க’.. நாடு எங்க போகுது! இழுத்து மூடுங்க - ‘லிஸ்டு’ போட்ட அன்புமணி

Chennai

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் மாணவர்கள் மதுவுக்கு அடிமையாகாமல் தடுக்க அனைத்து மதுக்கடைகளையும் மூட வேண்டம் என பாட்டாளி மக்கள் கட்சி தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் வலியுறுத்தி இருக்கிறார்.

இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "தமிழ்நாட்டில் பள்ளி மாணவர்கள் மது அருந்தும் கொடுமைக்கு தமிழக அரசு உடனடியாக தீர்வு காண வேண்டும். இல்லாவிட்டால் தமிழ்நாட்டில் மது விற்பனைக்கு தடை விதிக்க நேரிடும் என்று சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் மதுரை கிளை எச்சரிக்கை விடுத்திருக்கிறது.

மாணவர்கள் நலனில் அக்கறை கொண்டு மதுரை உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகள் சாட்டையை சுழற்றியிருப்பது வரவேற்கத்தக்கது. தமிழ்நாட்டில் 21 வயதுக்கும் குறைவானவர்களுக்கு மது விற்பனை செய்ய தடை விதிக்க வேண்டும் என்பது உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி தொடரப்பட்ட பொதுநல வழக்கின் விசாரணையின் போது தான் நீதிபதிகள் இவ்வாறு கூறியுள்ளனர்.

முதல்வர் ஸ்டாலின் அவர்களே.. காப்பாற்ற வேண்டும்! முக்கிய கோரிக்கை விடுக்கும் அன்புமணி! என்ன காரணம்?

English summary

PMK Leader Anbumani Ramadass demands Tamilnadu government to close all wine shops to save School and College students. He said that School boys and Girls drunk at schools, buses and public places. It is the huge mistake of Tamilnadu government to run liquour shops