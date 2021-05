அன்புமணி ராமதாஸ் வைத்த முக்கிய கோரிக்கை.. முதல்வர் ஸ்டாலின் ஏற்பாரா?

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: கொரோனா கால பாதுகாப்புப் பணியில் உயிர்த்தியாகம் செய்த காவல்துறையினரின் குடும்பங்களுக்கும் தலா ரூ.25 லட்சம் இழப்பீடு வழங்கப்பட வேண்டும் என பாமக இளைஞரணி தலைவரும், ராஜ்யசபா எம்புயுமான அன்புமணி ராமதாஸ், முதல்வருக்கு கோரிக்கை வைத்துள்ளார்.

தமிழகம் முழுவதுமே கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டு பலர் உயிரிழந்து வருகிறார்கள். குறிப்பாக முன்களப்பணியாளர்களான மருத்துவர்கள், காவலர்கள் அதிகம் உயிரிழக்கிறார்கள்.

கட்சி கொள்கை விதிப்படியே.. .ஷைலஜாவுக்கு மீண்டும் வாய்ப்பு வழங்கவில்லை.. சி.பி.ஐ(எம்) விளக்கம்!

கொரானா தடுப்பு பணியில் உயிரிழந்த மருத்துவர்களுக்கு தமிழக அரசு 25லட்சம் வழங்குவதாக அறிவித்துள்ளது. இதேபோல் உயிரிழந்த காவலர்களின் குடும்பத்திற்கும் 25லட்சம் வழங்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.

English summary

Rajya Sabha MP Anbumani Ramadoss has demanded that the families of the policemen who lost their lives in the Corona security operation be given Rs 25 lakh each.