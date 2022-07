2026ல் பாமக ஆட்சி.. அதுவும் ’இந்த மாதிரி’..! உறுதியாய் அன்புமணி! ‘அதுக்கு’ கூடவா பாஜக தடை போடும்?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : 2026ஆம் ஆண்டில் கூட்டணியுடன் காமராஜர் ஆட்சியை தமிழ்நாட்டில் பாமக அமைப்போம் என பாட்டாளி மக்கள் கட்சி தலைவரும், மாநிலங்களவை உறுப்பினருமான அன்புமணி ராமதாஸ் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார்.

காமராஜரின் 120வது பிறந்த நாளை முன்னிட்டு சென்னை தியாகராய நகரில் உள்ள காமராஜர் நினைவு இல்லத்தில் உள்ள சிலைக்கு பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார்.

பின்பு செய்தியாளர்களை சந்தித்த அன்புமணி ராமதாஸ்," பசியோடு மாணவர்கள் படிக்க முடியாது என்று பள்ளி கூடங்களில் மதிய உணவு கொண்டு வந்து கல்வி புரட்சி செய்தவர் காமராஜர். அது மட்டுமல்லாது தொழிற்சாலைகள் கொண்டு வந்து தொழில் புரட்சி செய்தார், நீர்த்தேக்கங்கள் கொண்டு வந்து சாதனை செய்தவர் காமராஜர் என்று கூறினார்.

