ஆன்லைன் சூதாட்டத்திற்கு மேலும் ஒரு பலி! ஆளுநர் இனியும் தாமதிக்கக் கூடாது.. அன்புமணி ராமதாஸ் ஆவேசம்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : ஆன்லைன் சூதாட்டத்தால் மேலும் ஒரு இளைஞர் தற்கொலை செய்து கொண்டிருக்கும் நிலையில், தமிழக ஆளுநர் உடனடியாக தடை சட்டத்திற்கு ஒப்புதல் வழங்க வேண்டும் என பாமக தலைவர் அன்புமணி வலியுறுத்தியுள்ளார்.

கோவை மாவட்டம் பொள்ளாச்சியை அடுத்துள்ள கிணத்துக்கடவு பகுதியில் கடன் வாங்கி ஆன்லைன் சூதாட்டம் விளையாடி பணத்தை இழந்த வாலிபர் தூக்குப் போட்டு தற்கொலை செய்துகொண்டார்.

இச்சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ள நிலையில், ஆன்லைன் சூதாட்டத்திற்கு பலியானவர்களின் எண்ணிக்கை 100-ஐ நெருங்கும் நிலையில், அதை தடை செய்யும் சட்டத்திற்கு ஆளுநர் ஒப்புதல் அளிக்காமல் இருப்பது நியாயமல்ல எனச் சாடியுள்ளார் பாமக தலைவர் அன்புமணி.

28 ஆயிரம் சத்துணவு மையங்களை மூடுவதற்கு திட்டமா?.. தமிழக அரசுக்கு அன்புமணி கேள்வி

English summary

As online gambling has ending lives at a much faster rate than in the past, PMK president Anbumani has urged that Tamil Nadu Governor should immediately approve the online gambling prohibition act.