"அரியர் பாய்ஸ்களுக்கு ஒரு சூப்பர் ஆஃபர்".. சர்பிரைஸ் கொடுத்த அண்ணா பல்கலைக்கழகம்

Chennai

oi-Mani Singh S

சென்னை: 2001-02 கல்வியாண்டிற்கு பிறகு எத்தனை அரியர்ஸ் வைத்திருந்தாலும் வரும் டிசம்பர் மற்றும் ஜனவரி மாதங்களில் நடைபெறக் கூடிய செமஸ்டர் தேர்வுகளின் போது மாணவர்கள் எழுதிக்கொள்ளலாம் என்று அண்ணா பல்கலைக்கழகம் சிறப்பு அனுமதி வழங்கியுள்ளது.

படிக்கும் காலத்தில் சரியாக படிக்காமல் அரியர்ஸ் வைத்து விட்டு.. பிறகு உரிய காலத்திலும் அரியர்சை எழுதி கிளியர் செய்யாமல்.. பட்டமும் பெற முடியாமல் ஏராளமான இளைஞர்கள் இருந்து வருகிறார்கள்.

இதுபோன்ற இளைஞர்களுக்கு மகிழ்ச்சி அளிக்க கூடிய வகையில் தான் தற்போது அண்ணா பல்கலைக்கழகம் ஒரு சூப்பர் அப்டேட்டை கொடுத்துள்ளது.

English summary

Anna University has given special permission to students after the academic year 2001-02, regardless of how many arrears they have, to appear during the semester examinations to be held in December and January.