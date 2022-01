ஆன்லைனில் செமஸ்டர் தேர்வுகள்... அட்டவணை வெளியிட்ட அண்ணா பல்கலைக்கழகம்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: பொறியியல் படிப்புகளுக்கான ஆன்லைன் செமஸ்டர் தேர்வு அட்டவணையை அண்ணா பல்கலைக்கழகம் வெளியிட்டுள்ளது. வருகின்ற பிப்ரவரி 1ஆம் தேதி முதல் மார்ச் முதல் வாரம் வரை காலை மாலை என இருவேளைகளில் தேர்வு நடைபெறும் என அண்ணா பல்கலைக்கழகம் வெளியிட்டுள்ள அட்டவணையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

கொரோனா வைரஸ் தினசரி பாதிப்பு 3 லட்சத்தை கடந்துள்ளது. இதன் காரணமாக பள்ளிகள், கல்லூரிகள் மூடப்பட்டுள்ளன. கடந்த இரண்டு ஆண்டுகாலமாகவே வகுப்புகள் ஆன்லைன் மூலம் நடத்தப்பட்டு தேர்வுகளும் ஆன்லைனில் நடத்தப்பட்டது.

கடந்த ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் முதல் நேரடி வகுப்புகள் நடைபெற்றன. தேர்வுகள் அனைத்தும் நேரடியாக நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டது. இந்த நிலையில் கொரோனா மூன்றாவது அலை வீசத் தொடங்கியுள்ளது.

English summary

