சுப்ரமணியன் சாமி எவ்ளோ பெரிய மனுஷன்.. அண்ணாமலை அவரையும் மதிக்கல! புதிய பஞ்சாயத்தை கிளப்பும் காயத்ரி

சென்னை: தமிழ்நாடு பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை சுப்ரமணிய சாமியையும் மரியாதைக் குறைவாக இன்றைய பத்திரிகையாளர் சந்திப்பில் பேசி இருப்பதாக அக்கட்சியில் இருந்து விலகிய நடிகை காயத்ரி ரகுராம் தெரிவித்து இருக்கிறார். பிரதமர் நரேந்திர மோடியே சுப்ரமணிய சாமியை மரியாதைக்குறைவாக பேசாதபோது அண்ணாமலை எப்படி பேசலாம் என அவர் கேள்வி எழுப்பி உள்ளார்.

தமிழ்நாடு பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை இன்று சென்னையில் உள்ள பாஜக மாநில தலைமை அலுவலகமாக கமலாலயத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அவரிடம் நேற்று காயத்ரி ரகுராம் பாஜகவில் இருந்து விலகியது குறித்தும், அவர் முன்வைத்த குற்றச்சாட்டுகள் குறித்து கேள்வி எழுப்பப்பட்டது.

அதேபோன்று அண்ணாமலையின் விலை உயர்ந்த ரபேல் வாட்ச் குறித்து செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பினர். அதற்கு முறையாக பதிலளிக்காத அண்ணாமலை, செய்தியாளர்களின் ஊடகங்களின் பெயரை கேட்டு வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டார்.

English summary

Gayathri Raghuram tweeted that, "Annamalai gives disrespectful and arrogant answer about Subramania Swamy JI in today’s press meet. Atleast for his age and experience Annamalai must give respect. He served Nation and BJP for many years."