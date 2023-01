முட்டும் இபிஎஸ்..மோதும் ஓபிஎஸ்! ஆதரவு யாருக்கு? ’மேல’ இருக்கவங்க பாத்துப்பாங்க..அண்ணாமலை சொன்ன பதில்

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : ஈரோடு இடைத்தேர்தல் களமானது சூடு பிடித்திருக்கும் நிலையில் காங்கிரஸ் கட்சி தற்போது பிரச்சாரத்தை தொடங்கி விட்டது. ஆனால் அதிமுகவில் பாஜக உள்ளிட்ட கூட்டணி கட்சிகளின் ஆதரவு எடப்பாடி ஓபிஎஸ் என்பதே குழப்பமாக இருக்கும் நிலையில் பாஜகவின் ஆதரவு யாருக்கு என்பது குறித்து அக்கட்சி மாநில தலைவர் அண்ணாமலை பதிலளித்திருக்கிறார்.

கூட்டணி என்றாலே அதற்கு தலைமை வகிக்கும் கட்சிக்கு பிற கட்சிகள் ஆதரவளிப்பது தான் வழக்கம். ஆனால் அதிமுகவைப் பொறுத்தவரை நிலைமை அப்படியே தலைகீழாக இருக்கிறது என அந்த கட்சியினரே கூறியிருக்கின்றனர்.

கூட்டணியில் இருக்கும் ஒவ்வொரு கட்சித் தலைவர்களையும் நேரடியாக சென்று ஆதரவு கோரி வருகின்றனர். அதிமுக தலைவர்கள் அதிமுக ஆதரவு இருக்கிறது. ஆனால் அதன் இரு தலைவர்களான ஓபிஎஸ் இபிஎஸ்க்கு என இருவரில் யாருக்கு ஆதரவளிப்பது தான் தற்போது சிக்கல்.

English summary

The Congress party has now started campaigning as the Erode by-election field is heating up. But in AIADMK, the party's state president Annamalai has answered that the bjp supports who